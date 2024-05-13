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13 мая 2024, 17:48 Читати українською

Китай планирует привлечь $138 млрд от продажи облигаций

Китай в пятницу 17 мая планирует начать продажу облигаций на сумму 1 триллион юаней ($188 млрд). Это четвертая такая продажа за последние 26 лет, последняя была в 2020 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Китай в пятницу 17 мая планирует начать продажу облигаций на сумму 1 триллион юаней ($188 млрд).

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К ноябрю КНР планирует продать долг на общую сумму 1 триллион юаней ($138 млрд). На этой неделе Китай начнет продавать первую партию, эти облигации будут выдавать на 30 лет, сумма составит 40 миллиардов юаней ($3 млрд), согласно сообщению Министерства финансов.

Облигации с 20-летним и 50-летним сроком обращения будут предложены с 24 мая и 14 июня соответственно. Аукционы по продаже ценных бумаг продлятся до тех пор, пока в ноябре не поступит в продажу последняя партия, состоящая из 30-летних облигаций.

Китай усиливает фискальную поддержку, чтобы помочь экономике, испытывающей давление со стороны кризиса недвижимости и слабого доверия потребителей. Государственные расходы на инфраструктуру, которые могут быть профинансированы за счет облигаций, будут ключевыми для обеспечения достижения Китаем годового показателя роста на уровне около 5%.

Инвесторы положительно отреагировали на новость о продаже облигаций, а индекс CSI 300, являющийся основным показателем акций на суше, отыграв предварительную потерю на 0,9%, закрылся почти без изменений. Китайские акции в Гонконге отыграли предварительные потери и выросли на 0,6%.

Источник: Минфин
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