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13 мая 2024, 15:20 Читати українською

Сергей Синченко — в составе делового совета USUBC: укрепление позиций украинского финтеха

Сергей Синченко, СЕО компании Moneyveo, стал членом совета USUBS (U.S.-Ukraine Business Council). Это важный шаг в развитии fintech в стране. Он свидетельствует о растущей роли наших экспертов на мировой арене и открывает перед финансовым сектором новые перспективы для международного сотрудничества.

Со своей стороны, благодаря участию в важных диалогах с правительственными учреждениями в Украине и в Соединенных Штатах, Сергей Синченко получит возможность способствовать формированию регуляторных условий для развития отечественного финтех-сектора. По мнению СEО Moneyveo, представленность в деловом совете USUBC укрепит позиции украинского бизнеса на международном рынке и поможет расширить партнерские отношения с влиятельными организациями в мире. Такое сотрудничество будет способствовать позитивной динамике украинской fintech-индустрии.

Напомним, USUBC обеспечивает расширение международных бизнес-связей, а значит, и привлечение иностранных инвестиций, расширение экспортных возможностей украинских компаний. Также благодаря работе USUBC отечественные предприятия получают доступ к экспертизе и ресурсам иностранных компаний и организаций.

Такое сотрудничество дает существенные преимущества в развитии финансовых инноваций и может ускорить трансграничный экономический рост. В то же время экспертиза в быстрых и прозрачных финансовых услугах дополняет миссию USUBC по поддержке экономического развития нашего государства. Иными словами, лоббирование интересов бизнеса может повлиять на создание благоприятных условий для развития рынка, а также на обеспечение через диалог и сотрудничество баланса для всех участников процесса, в том числе для потребителей и регуляторов.

Сергей Синченко заверил, что Манивео намерена активно поддерживать цели и миссию USUBC, способствуя расширению и укреплению экономических связей между Соединенными Штатами и Украиной.

Справка: Сергей Синченко — СЕО Мoneyveo, ведущий эксперт украинского финтеха с 16-летним опытом, владеет глубоким знанием банковской системы и небанковского кредитования. Под его руководством компания получила целый ряд наград в престижных национальных конкурсах. В частности, в FinAwards 2024 завоевала первенство в категории «Лучшая МФО онлайн». Также Moneyveo получила признание как «Best digital lending company» и стала компанией № 1 по приросту активов среди частных финансовых компаний.

Источник: Минфин
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