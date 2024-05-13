В понедельник на наличном рынке курс доллара вырос на 2 копейки в продаже. Евро подорожало на 7 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.
Курс валют на 13 мая: евро и доллар продолжают расти
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился. Евро прибавило 2 копейки в покупке и 3 копейки в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,50−39,97 грн. Евро покупают за 42,50 грн., а продают за 43,10 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,85−39,95, евро — 42,95−43,13 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 39,51−39,56 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,57−42,60 грн/евро.
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Комментарии - 3
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