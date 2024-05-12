Возвращение военнообязанных Украине может ударить по экономике Польши: что писали западные СМИ об Украине на этой неделе

Венгрия не будет участвовать в фонде НАТО для Украины на 100 млрд евро, который предложил создать генсек Альянса Йенс Столтенберг. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Reuters.

«Венгрия останется в стороне безумного плана НАТО (речь о фонде для Украины — ред.), несмотря на все давление», — сказал Сийярто.

Таким образом, он подтвердил позицию пресс-секретаря правительства Венгрии Золтана Ковача, который заявлял, что Будапешт не поддержит никаких предложений НАТО, которые якобы «могут приблизить Альянс к войне или превратить его из оборонной в наступательную коалицию».

Forbes: Возвращение военнообязанных Украине может ударить по экономике Польши

Помощь Польше Украине в вопросе возвращения военнообязанных украинцев может негативно отразиться на польской экономике. Об этом сообщает Forbes.

По словам издания, ответный шаг негативно повлияет на польскую экономику, поскольку тысячи граждан Украины будут вынуждены покинуть свои рабочие места. Также растут опасения и из-за того, что часть военнообязанных будет пытаться бежать из Польши.

Le Progres: ЕС в ближайшее время усилит помощь Украине, доставит больше техники

Европейский союз в ближайшие недели может усилить помощь Украины и доставить больше техники. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Progres.

По словам Макрона, Запад должен больше помогать Украине. Причем он подчеркнул, что в ближайшие недели планируется усиление помощи.

ERR: В Эстонии уменьшилось количество украинских беженцев

В Эстонии фиксируется уменьшение количества беженцев из Украины, приехавших в страну из-за полномасштабной войны россии против Украины. Об этом сообщает ERR со ссылкой на данные Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии.

По данным эстонского ведомства, подобная ситуация фиксируется за последние шесть месяцев.

С начала полномасштабного вторжения в Эстонию прибыли около 160 тысяч украинских беженцев.