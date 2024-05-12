За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 260 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 482 290 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 11 мая: 1 260 российских оккупантов, 5 танков, 1 самолет и 42 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 482290 (+1260) человек,
- танков — 7454 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 14375 (+22) ед,
- артиллерийских систем — 12472 (+30) ед,
- РСЗО — 1066 (+2) ед,
- средства ПВО — 797 (+1) ед,
- самолетов — 350 (+1) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9910 (+42),
- крылатые ракеты — 2194 (+1),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 16819 (+64) ед,
- специальная техника — 2042 (+2).
Источник: Минфин
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