Названы крупнейшие налогоплательщики среди IT-компаний и резидентов «Дія.City»

За 2023 год IT-компании уплатили в государственный бюджет 20,8 млрд грн налогов, что на 7,4% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщает AIN.UA.

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Налоги от резидентов «Дія.City»

Топ-10 компаний-резидентов «Дія.City», которые по данным YouControl перечислили в бюджет больше всего налогов, возглавила компания Fintech Band, владеющая monobank.

Суммарно компания перечислила 705,1 млн. грн. 22 апреля 2024 года владелец Олег Гороховский сообщил, что компания заплатила 806 млн грн — разница приходится на юридические лица, не являющиеся резидентами «Дія.City» (ООО «КОТО ДЕВЕЛОПМЕНТ», «Терабайт», «ШЕЙК ТУ ПЕЙ» и «Килобайт102 «).

Налоги от IT-компаний

Во второй таблице приведены IT-компании, перечислившие наибольшую сумму в государственный бюджет.

Есть компании, которые попали в оба списка, однако при анализе принимали во внимание юридические лица.

Напомним

«Минфин» писал, что в марте 2024 года объем IT-экспорта увеличился на 9% и составил $565 млн. Украинской экономике это принесло на $47 млн больше по сравнению с февралем.