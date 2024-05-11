За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 320 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 481 030 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 10 мая: 1 320 российских оккупантов, 15 танков, 1 ракета и 42 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 481030 (+1320) человек,
- танков — 7449 (+15) ед,
- боевых бронированных машин — 14353 (+40) ед,
- артиллерийских систем — 12442 (+55) ед,
- РСЗО — 1064 (+2) ед,
- средства ПВО — 796 (+1) ед,
- самолетов — 349 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9868 (+42),
- крылатые ракеты — 2193 (+1),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 16755 (+64) ед,
- специальная техника — 2040 (+9).
Источник: Минфин
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