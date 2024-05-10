Курс валют на 10 мая: евро вырос до нового рекорда

НБУ снижает курс гривны в паре с долларом третий день подряд, а евро обновил максимум. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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НБУ

Официальный курс на 13 мая 2024 установлен на таком уровне: 39,7206 грн за 1 доллар (+0,1688 грн). Курс евро будет составлять 42,8148 гривны за 1 евро (+0,3836 грн). Это исторический максимум. Выше курс был только 27 марта — 42,6911 грн/евро.

Межбанк

К закрытию межбанка курс доллара упал на 15 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже. Евро упало на 11 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.

Валюта Открытие 10 мая Закрытие 10 мая Изменения доллар 39,66/39,70 39,51/39,56 15 /14 евро 42,74/42,77 42,63/42,68 11/9

Наличный курс

На наличном рынке курс вырос в продаже на 10 копеек до 39,95 грн/доллар, а по покупке на 15 копеек до 39,50. Евро покупают за 42,43 грн, а продают за 43,05 грн.

В обменниках доллар торгуется за 39,85−39,95, евро — 42,93−43,10 грн.

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