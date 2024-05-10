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10 мая 2024, 16:54 Читати українською

Правительство предлагает поднять акцизы на топливо и алкоголь

Кабинет министров одобрил проект изменений в Налоговый кодекс Украины о приближении законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога. Предложение еще должно принять Верховная рада. Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Кабинет министров одобрил проект изменений в Налоговый кодекс Украины о приближении законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога.

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Целью законопроекта является приближение ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС.

Так, предлагается установить следующие ставки акцизного налога: на бензины 359 евро за 1000 литров, на газойле (дизельное топливо) — 330 евро за 1000 литров, на сжиженный газ — 277 евро за 1000 литров.

В настоящее время эти акцизы составляют 215,5 евро на бензин, 139,5 евро на дизельное топливо и 70 евро на газ.

В то же время, предусмотрен график ежегодного увеличения таких ставок с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027 года.

Также проектом закона предлагается определить термин «промежуточные продукты» как вина и другие сброженные напитки (в том числе смеси из сброженных напитков и смеси на основе сброженных напитков), фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 22%.

Также предусмотрено увеличение ставки акцизного налога с 8,42 до 12,23 гривен за 1 л (на 3,81 гривен) для промежуточных продуктов (до уровня действующей ставки на вина игристые и вина газированные, сброженные напитки, вина (напитки) ароматизированные игристые) газированные).

Источник: Минфин
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