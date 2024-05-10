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10 мая 2024, 16:23 Читати українською

НБУ: в апреле на рынке небанковских финансовых услуг появился один новый участник, 12 — покинули рынок

Количество участников небанковского финансового рынка в апреле уменьшилось, в частности, с 1056 года (по состоянию на 31 марта 2024 года) до 1045 года (по состоянию на 30 апреля 2024 года). Количество банков осталось неизменным и составило 63. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Количество участников небанковского финансового рынка в апреле уменьшилось, в частности, с 1056 года (по состоянию на 31 марта 2024 года) до 1045 года (по состоянию на 30 апреля 2024 года).
Фото: НБУ

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Из реестров исключены восемь финансовых компаний и два ломбарда принудительно, вместе с тем два страховщика были исключены по инициативе заявителя. Также в реестр включен один страховой брокер.

В течение апреля трем финансовым компаниям и двум страховщикам аннулированы все лицензии принудительно, еще пяти финансовым компаниям и двум ломбардам — добровольно (на основании поданных ими заявлений). Семь финансовым компаниям Нацбанк согласовал сужение объема лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг.

По состоянию на 30 апреля на рынке небанковских финансовых услуг работали:

  • 581 финансовая компания (было 589);
  • 84 страховщика non-life (было 86), 12 life-страховщиков (без изменений) и один страховщик со специальным статусом;
  • 121 ломбард (было 123);
  • 127 кредитных союзов (без изменений);
  • 5 лизингодателей (без изменений);
  • 40 страховых брокеров (было 39);
  • 74 коллекторских компании (без изменений).

Кроме того, на рынке признаны 18 банковских групп (количество не изменилось) и 22 небанковские финансовые группы (предыдущее количество 21).

На платежном рынке действует 18 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами (количество не изменилось).

Количество поставщиков финансовых платежных услуг тоже не изменилось. На рынке действуют:

  • 20 платежных учреждений;
  • 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг;
  • один банк — эмитент электронных денег;
  • один оператор почтовой связи.

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 41 коммерческий агент (было 40) и 36 технологических операторов платежных услуг (количество не изменилось).

В апреле в Национальный банк поступило 372 запроса от участников рынка на регистрационные и лицензионные действия. Количество запросов по финансовым компаниям, ломбардам и лизингодателям составило 247, страховщиков — 79, кредитных союзов и коллекторских компаний — 24, банков — 20, операторов платежных услуг — 2.

Источник: Минфин
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