Польские фермеры заблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной

Сегодня, 10 мая, польские протестующие начали однодневную забастовку перед пунктом пропуска «Долгобычев — Угринов». Они блокируют грузовые направления, сообщает Государственная таможенная служба Украины.

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«По информации польской стороны, сегодня, 10 мая, с 09:00 до 16:00 перед пунктом пропуска „Долгобычев — Угринов“ будет проходить однодневная забастовка на грузовых направлениях: въезд и выезд из Украины», — говорится в сообщении.

В то же время, движение пассажирских автомобилей и автобусов не будут ограничивать.

Следует отметить, что сегодня польские фермеры проводят масштабный протест в центре Варшавы. Они требуют от властей Польши отступить от требований «Европейского зеленого курса» и провести референдум по этому поводу.