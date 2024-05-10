Экономика Британии значительно восстановилась в первом квартале

Экономика Великобритании значительно восстановилась за первые три месяца 2024, выйдя из так называемой технической рецессии. Об этом сообщает AP.

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Офис национальной статистики Соединенного Королевства заявил, что экономика выросла на 0,6% в первом квартале по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, причем рост произошел во всех отраслях, в частности, в важнейшей секторе услуг.

Этот рост оказался выше прогнозируемых экономистами 0,4% и сильнейшим с четвертого квартала 2021 года, когда экономика восстанавливалась после резкого падения во время пандемии коронавируса.

Это произошло после двух кварталов умеренного спада, который в Великобритании определяется как рецессия. Несмотря на квартальный рост, экономика страны почти не выросла за последний год.

Впрочем, экономисты выразили надежду, что с понижением инфляции и процентных ставок британская экономика может вступить в период более устойчивого роста.