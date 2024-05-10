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10 мая 2024, 13:35 Читати українською

Экономика Британии значительно восстановилась в первом квартале

Экономика Великобритании значительно восстановилась за первые три месяца 2024, выйдя из так называемой технической рецессии. Об этом сообщает AP.

Экономика Великобритании значительно восстановилась за первые три месяца 2024, выйдя из так называемой технической рецессии.

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Офис национальной статистики Соединенного Королевства заявил, что экономика выросла на 0,6% в первом квартале по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, причем рост произошел во всех отраслях, в частности, в важнейшей секторе услуг.

Этот рост оказался выше прогнозируемых экономистами 0,4% и сильнейшим с четвертого квартала 2021 года, когда экономика восстанавливалась после резкого падения во время пандемии коронавируса.

Это произошло после двух кварталов умеренного спада, который в Великобритании определяется как рецессия. Несмотря на квартальный рост, экономика страны почти не выросла за последний год.

Впрочем, экономисты выразили надежду, что с понижением инфляции и процентных ставок британская экономика может вступить в период более устойчивого роста.

Источник: Минфин
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