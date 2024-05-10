В 2024 году украинцы чаще продают или передают в другую собственность землю. В частности, 185 000 договоров об отчуждении земли оформили нотариусы за первый квартал 2024 года. Это на 56% больше, чем за аналогичный период в прошлом году: тогда нотариусы засвидетельствовали почти 119 тысяч таких бланков. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.
Спрос на землю и недвижимость вырос в 1,5 раза в этом году — Опендатабот
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Количество таких договоров уже на треть больше, чем до начала полномасштабной войны. Тогда, в 2021 году, было оформлено более 136 тысяч договоров по отчуждению земельного участка.
В то же время отчуждений другой недвижимости, кроме земли, в этом году увеличилось в полтора раза. Так, за первый квартал этого года нотариусы засвидетельствовали более 181 тысячи таких бланков. К сравнению, за тот же период в прошлом году таких сделок было около 117 тысяч.
Однако это все еще на 16% меньше, чем до начала полномасштабной: тогда для отчуждения земли было использовано чуть более 216 тысяч бланков.
В Опендатаботе пояснили, что на одно нотариальное действие не всегда тратится только один нотариальный бланк. Соответственно, количество действий ориентировочно и сравнивается с предыдущими годами.
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