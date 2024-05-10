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10 мая 2024, 12:46 Читати українською

В monobank появилась функция дружеских «Банок»

В monobank появилась функция дружеских «Банок» с собственным прогрессом для собрания вместе. Ее анонсировал соучредитель финучреждения Олег Гороховский в своем сообщении в Telegram.

В monobank появилась функция дружеских «Банок» с собственным прогрессом для собрания вместе.

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«В последнее время в соцсетях вы могли видеть дружеское собрание: это когда многие собирают вместе, каждый на свою „Банку“, чтобы вместе скинуться на одну большую цель. Теперь это официальная функция! Любой может помочь достичь цели сбора, создав дружескую „Банку“ с собственным прогрессом», — написал он.

Олег Гороховский также объяснил, как именно будет работать новая функция:

  • организатор сбора создает «Банка», как обычно;
  • вы переходите по ссылке и нажмите «Присоединиться к сбору»;
  • устанавливаете цель и серите собственную ссылку на сбор;
  • деньги поступают сразу в «Банке» организатора, а вы видите собственный прогресс сбора.

«То есть теперь организаторам дружеских собраний проще их проводить, и не надо переживать, все ли друзья передали собранное. Более того, если человеку откликнулся ваш сбор, то он может стать дружественным даже без вашего участия!» — добавил соучредитель monobank.

Также он призвал обновить приложение, чтобы функция набрала обороты.

Источник: Минфин
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