В monobank появилась функция дружеских «Банок» с собственным прогрессом для собрания вместе. Ее анонсировал соучредитель финучреждения Олег Гороховский в своем сообщении в Telegram.
В monobank появилась функция дружеских «Банок»
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«В последнее время в соцсетях вы могли видеть дружеское собрание: это когда многие собирают вместе, каждый на свою „Банку“, чтобы вместе скинуться на одну большую цель. Теперь это официальная функция! Любой может помочь достичь цели сбора, создав дружескую „Банку“ с собственным прогрессом», — написал он.
Олег Гороховский также объяснил, как именно будет работать новая функция:
- организатор сбора создает «Банка», как обычно;
- вы переходите по ссылке и нажмите «Присоединиться к сбору»;
- устанавливаете цель и серите собственную ссылку на сбор;
- деньги поступают сразу в «Банке» организатора, а вы видите собственный прогресс сбора.
«То есть теперь организаторам дружеских собраний проще их проводить, и не надо переживать, все ли друзья передали собранное. Более того, если человеку откликнулся ваш сбор, то он может стать дружественным даже без вашего участия!» — добавил соучредитель monobank.
Также он призвал обновить приложение, чтобы функция набрала обороты.
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