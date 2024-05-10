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10 мая 2024, 12:22 Читати українською

В Канаде Binance оштрафовали на $4,4 млн, объемы торгов на криптобиржах сократились: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Регулятор Канады оштрафовал Binance на $4,4 миллиона за нарушение AML-требований

Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC) оштрафовал криптовалютную биржу Binance на $4,4 млн за нарушение законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег.

В 2023 году регулятор проверил компанию на предмет соблюдения требований. В ходе расследования FINTRAC обнаружил, что у Binance нет лицензии на работу как иностранный сервис по проведению денежных операций (FMSB).

По словам FINTRAC, компании неоднократно давали возможность зарегистрироваться в роли FMSB. Однако платформа не сделала этого в предусмотренные законом сроки.

Представители FINTRAC также отметили, что компания не предоставила властям Канады информацию о транзакциях с виртуальной валютой, превышающих 10 000 канадских долларов ($7 300). Ведомство насчитало 5902 операции такого рода, по которым биржа не передала данные.

7 мая 2024 года финансовый регулятор официально оштрафовал Binance Holdings Ltd за нарушение AML-законодательства и работу без лицензии.

Хакер с украденными WBTC на $71 миллион вернул жертве $152 тысяч в качестве компенсации

Хакер, похитивший с помощью метода спам-транзакций 1155,2 WBTC, после общения с пострадавшим пользователем вернул ему часть средств. Злоумышленник решил, что компенсации в 4,2% от объема необходимых для возврата активов будет достаточно. Об этом сообщает Incrypted.

3 мая 2024 года неизвестный трейдер потерял WBTC на общую сумму $68 млн. К моменту написания новости курс актива вырос, и упомянутый объем средств оценивают уже в $71 млн.

Эксперты Cyvers отметили, что пользователь предположительно стал жертвой мошеннической схемы с использованием спам-транзакций (address poisoning). Пострадавший трейдер лишился 97,65% своих средств, по мнению аналитиков.

Жертва потребовала от хакера вернуть 90% украденных активов, предложив мошеннику оставить себе 10% в качестве награды. Спустя некоторое время злоумышленник вышел на связь посредством сообщения входящих данных (IDM).

Хакер пригласил Telegram-аккаунт потерпевшего дважды, после чего получил ответ от жертвы. Дальше мошенник отправил трейдеру 51 ETH, что на момент передачи актива оценивалось в $152 000.

Пострадавшего такая сумма компенсации не устроила. Он заявил, что теперь «дороги назад нет» и ему придется заняться выслеживанием хакера. По мнению пользователя, движение средств приведет следователей к злоумышленнику и ему не удастся скрыться.

Регулятор ЕС рассмотрит возможность добавления криптовалют на инвестиционный рынок

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) проводит опрос о том, следует ли включать определенные классы активов, в частности криптовалюты, в директиву о коллективных инвестициях в ценные бумаги (UCITS).

UCITS — это общеевропейская директива, в рамках которой в ЕС запускаются коллективные инвестиционные фонды.

В документе говорится, что ESMA «просит заинтересованные стороны ответить на ряд вопросов, чтобы получить мнения о том, каким образом некоторые классы активов могут нести риски для розничных инвесторов». В частности, речь идет и о криптовалютах.

В DLNews отметили, что в случае одобрения последних как класса активов, это станет шагом для более широкого доступа к криптовалютам через фонды UCITS — рынка ценных бумаг, оцениваемого в 12 трлн евро.

«Если ESMA убедится в этом, то это последний шаг на пути внедрения криптоактивов в Европе, потенциальная смена игры», — заявил эксперт по финансовому регулированию Шон Таффи.

Объемы торгов на криптобиржах сократились впервые за семь месяцев

Совокупный объем спотовых и деривативных криптовалютных рынков в апреле упал на 43,8% — до $6,58 трлн после рекорда в марте ($9,12 трлн). Такие данные привели в CCData.

Положительная динамика прервалась спустя шесть месяцев.

Эксперты объяснили перелом тренда эскалацией геополитической напряженности и замедлением притока средств в споте ETF. Также оптимизм взорвал уменьшение вероятности смягчения политики ФРС в этом году.

Оборот криптодеривативов снизился на 47,7%, до $4,57 трлн; спотовых контрактов — на 32,6%, до $2,01 трлн.

Доля Binance сократилась на 2,41%, до 41,5%, в том числе на спотовом рынке — на 3,69%, до 33,8% ($679 млрд).

Усилить свои позиции удалось Gate.io, BitMart, BitGet, WhiteBit, HTX и Bybit.

Источник: Минфин
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