Deutsche Bank исследовал историю «стейблкоинов» с 1800 года

Крупнейший банк Германии решил исследовать историю привязки разных валют к другим активам за 224 года. Об этом сообщает пресс-служба Deutsche Bank.

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Аналитики пришли к выводу, что только 14% таких валют выжили, а 49% просуществовали 8−10 лет. В исследовании учли 334 «стейблкоина».

Такой анализ был сделан на фоне популярности цифровых стейблкоинов и существования больших рисков, связанных с ними.

Исследование показало, что успешные привязанные валюты имели лишь три особенности, которых не хватало неудачным проектам — надежность, резервное обеспечение и жесткий контроль системы.