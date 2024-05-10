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10 мая 2024, 12:10 Читати українською

Deutsche Bank исследовал историю «стейблкоинов» с 1800 года

Крупнейший банк Германии решил исследовать историю привязки разных валют к другим активам за 224 года. Об этом сообщает пресс-служба Deutsche Bank.

Крупнейший банк Германии решил исследовать историю привязки разных валют к другим активам за 224 года.

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Аналитики пришли к выводу, что только 14% таких валют выжили, а 49% просуществовали 8−10 лет. В исследовании учли 334 «стейблкоина».

Такой анализ был сделан на фоне популярности цифровых стейблкоинов и существования больших рисков, связанных с ними.

Исследование показало, что успешные привязанные валюты имели лишь три особенности, которых не хватало неудачным проектам — надежность, резервное обеспечение и жесткий контроль системы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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RobinG
RobinG
10 мая 2024, 14:24
#
Луковицы тюльпанов в истории были.
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