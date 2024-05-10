Суд оставил Насирова под стражей, но снизил залог на 10 миллионов

Судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) частично удовлетворили ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей экспредседателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на итоги судебного заседания.

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Уменьшение залога

Также судьи частично удовлетворили ходатайство защитников об изменении меры пресечения и вместо установленных ранее 65 млн грн залога теперь Насиров может внести 55 млн грн.

В случае внесения этих средств, Насиров вынужден будет придерживаться ряда обязанностей, в частности сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Защита Насирова просил определить залог в размере 22 млн. грн. Супруга Насирова ранее уже внесла эти средства на депозитный счет ВАКС.

По словам адвокатов, это максимально возможная сумма, которую семья может внести в качестве залога, хотя до этого защита так говорила и о внесенных женой 10 млн. грн.

Кроме того, защита отметила, что по делу уже исследована половина доказательств обвинения, поэтому риски значительно уменьшились.

По словам Насирова и его защитников, у него вроде бы есть проблемы со здоровьем, а в СИЗО не могут обеспечить надлежащий уровень медицинской помощи. Также защита отметила, что в СИЗО невозможно обеспечить безопасность Насирова во время обстрелов, потому что там нет укрытия.

В общем, Насиров находится под стражей уже полтора года. В октябре 2022 года он был заключен под стражу с залогом в 523 млн грн. С тех пор мера пресечения неоднократно продолжалась, но залог уменьшили уже почти в десять раз.

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Напомним

Действия бывшего главы ГФС Украины квалифицированы по ч. 4 ст. 368 У К Украины , его советника — по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 У К Украины .

В рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2015−2016 годов глава ГФС Украины получил в свою пользу и в пользу третьих лиц свыше 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 2 млрд грн.