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10 мая 2024, 11:38 Читати українською

Суд оставил Насирова под стражей, но снизил залог на 10 миллионов

Судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) частично удовлетворили ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей экспредседателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на итоги судебного заседания.

Судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) частично удовлетворили ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей экспредседателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова.
Фото: telegraf.com.ua

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Уменьшение залога

Также судьи частично удовлетворили ходатайство защитников об изменении меры пресечения и вместо установленных ранее 65 млн грн залога теперь Насиров может внести 55 млн грн.

В случае внесения этих средств, Насиров вынужден будет придерживаться ряда обязанностей, в частности сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Защита Насирова просил определить залог в размере 22 млн. грн. Супруга Насирова ранее уже внесла эти средства на депозитный счет ВАКС.

По словам адвокатов, это максимально возможная сумма, которую семья может внести в качестве залога, хотя до этого защита так говорила и о внесенных женой 10 млн. грн.

Кроме того, защита отметила, что по делу уже исследована половина доказательств обвинения, поэтому риски значительно уменьшились.

По словам Насирова и его защитников, у него вроде бы есть проблемы со здоровьем, а в СИЗО не могут обеспечить надлежащий уровень медицинской помощи. Также защита отметила, что в СИЗО невозможно обеспечить безопасность Насирова во время обстрелов, потому что там нет укрытия.

В общем, Насиров находится под стражей уже полтора года. В октябре 2022 года он был заключен под стражу с залогом в 523 млн грн. С тех пор мера пресечения неоднократно продолжалась, но залог уменьшили уже почти в десять раз.

Читайте также: Взятка на 722 миллиона. НАБУ завершило расследование против эксглавы налоговой Насирова

Напомним

Действия бывшего главы ГФС Украины квалифицированы по ч. 4 ст. 368 У К Украины, его советника — по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 У К Украины.

В рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2015−2016 годов глава ГФС Украины получил в свою пользу и в пользу третьих лиц свыше 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 2 млрд грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
orest frank
orest frank
10 мая 2024, 12:41
#
Актив здешевшав?🤔
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