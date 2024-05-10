OpenAI представит поисковик на основе ИИ

Компания OpenAI планирует анонсировать свой поисковик на основе искусственного интеллекта в понедельник, 13 мая, повышая ставки в конкурентной борьбе с Google. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

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Поисковый продукт OpenAI является расширением флагманского продукта ChatGPT и позволяет ChatGPT получать информацию напрямую из Интернета.

«Обозреватели уже давно называют ChatGPT альтернативой для сбора информации в интернете, хотя ему трудно предоставлять точную информацию в режиме реального времени. Ранее OpenAI интегрировала его с Bing от Microsoft для платных подписчиков», — говорится в сообщении.