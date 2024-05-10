Курс валют на 10 мая: доллар в банках прибавил 8 копеек, евро — 11 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился. Евро прибавило 5 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,40−39,92 грн. Евро покупают за 42,40 грн, а продают за 43,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,85−39,95, евро — 42,90−43,10 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,66−39,70 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,74−42,77 грн/евро.

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