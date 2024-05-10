В пятницу, 10 мая, цена на нефть достигла недельного максимума из-за роста спроса и беспокойства на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

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Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 58 центов, или на 0,6%, до $84,41 за баррель. Недельный прирост составил 1,7%.

Американская нефть марки West Texas Intermediate тоже подорожала на 58 центов или на 0,7% до $79,84, что означает недельный прирост на 2,2%.

Причины роста цен на нефть

Падение запасов сырой нефти в США, вызванное увеличением количества нефтеперерабатывающих заводов, совпало с данными, опубликованными в четверг, показавшими, что импорт нефти Китаем в апреле был выше, чем в прошлом году, благодаря признакам улучшения торговой активности.

Кроме того, переговоры о прекращении боевых действий между Израилем и ХАМАС не дали никаких результатов, сохраняя опасения по поводу потенциальных перебоев с поставками на Ближнем Востоке.