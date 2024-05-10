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10 мая 2024, 9:29 Читати українською

Германия предоставит Украине грант на 45 миллионов евро для возобновления энергетики

Германия предоставит Украине 45 млн евро в виде гранта для возобновления энергетики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Германия предоставит Украине 45 млн евро в виде гранта для возобновления энергетики.
Фото: pixabay.com

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«Соответствующий документ подписал председатель правления НЭК „Укрэнерго“ Владимир Кудрицкий и руководство Немецкого банка развития KfW», — говорится в сообщении.

В целом благодаря поддержке Немецкого банка развития KfW за период военной агрессии к НЭК «Укрэнерго» привлечено более 177 млн евро кредитных и грантовых средств для восстановления и развития сети передачи электроэнергии.

Отдельно глава Минэнерго Герман Галущенко поблагодарил немецкую сторону за наибольший вклад в Фонд поддержки энергетики Украины — 225 млн евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

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0
Андрей Татра
Андрей Татра
10 мая 2024, 10:40
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За счёт грантов можно сдержать стремительное подорожание электроэнергии в Украине. Гранты ещё можно получить от Канады,Японии,Великобритании,Австралии, Швеции, Норвегии, Южной Кореи. При этом продолжать стоить электростанции солнечные и ветровые которые сложно и дорого для унижножения.
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0
YevgenMuza
YevgenMuza
10 мая 2024, 10:56
#
А зачем сдерживать подорожание электроэнергии?
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