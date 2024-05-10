Германия предоставит Украине грант на 45 миллионов евро для возобновления энергетики

Германия предоставит Украине 45 млн евро в виде гранта для возобновления энергетики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

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«Соответствующий документ подписал председатель правления НЭК „Укрэнерго“ Владимир Кудрицкий и руководство Немецкого банка развития KfW», — говорится в сообщении.

В целом благодаря поддержке Немецкого банка развития KfW за период военной агрессии к НЭК «Укрэнерго» привлечено более 177 млн евро кредитных и грантовых средств для восстановления и развития сети передачи электроэнергии.

Отдельно глава Минэнерго Герман Галущенко поблагодарил немецкую сторону за наибольший вклад в Фонд поддержки энергетики Украины — 225 млн евро.