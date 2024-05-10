Гостаможня с начала года выявила нарушений таможенных правил на 6 миллиардов. За год сумма выросла в 3,5 раза

В январе-апреле 2024 года таможни Государственной таможенной службы Украины выявили 3 275 нарушений таможенных правил на сумму 6 млрд грн. Стоимость показатель увеличился почти в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает прессслужба Гостаможни.

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По 965 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 104 млн гривен. В частности:

промышленных товаров на сумму около 50 млн грн;

продовольственных товаров на сумму более 23 млн грн;

транспортных средств на сумму 29 млн грн;

валюты на сумму 1,5 млн грн.

В 1160 делах о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможнями применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 28 млн грн, взыскано штрафов на сумму 31 млн грн.

На рассмотрение в суд таможнями передано 1623 дела о возбуждении таможенных правил на сумму 4,5 млрд. грн. По 1613 делам, в том числе заведенным в предыдущие периоды, судом приняты решения о наложении взысканий в виде штрафа и конфискации на общую сумму 540 млн грн (конфискация — 243 млн грн, штрафы — 297 млн грн).