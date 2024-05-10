За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 980 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 479 710 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 9 мая: 980 российских оккупантов, 5 танков и 51 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 479710 (+980) человек,
- танков — 7434 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 14313 (+32) ед,
- артиллерийских систем — 12387 (+47) ед,
- РСЗО — 1062 (+4) ед,
- средства ПВО — 795 (+2) ед,
- самолетов — 349 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9826 (+51),
- крылатые ракеты — 2192 (+0),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 16691 (+73) ед,
- специальная техника — 2031 (+4).
Источник: Минфин
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