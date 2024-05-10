Национальный банк Украины установил на 10 мая 2024 года официальный курс гривны на уровне 39,55 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 17 копеек.
Официальный курс: НБУ снизил гривну на 17 копеек
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Валютный рынок
НБУ на 10 мая установил официальный курс евро на уровне 42,43 грн. Европейская валюта подорожала на 12 копеек.
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Источник: Минфин
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