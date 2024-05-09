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9 мая 2024, 19:01 Читати українською

В Аргентине ввели в обращение новую банкноту номиналом в 10 000 песо (фото)

Центральный банк Аргентинской Республики (BCRA) ввел в обращение новую банкноту номиналом 10 000 аргентинских песо (около $11), крупнейшую по номиналу в американской стране. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Центральный банк Аргентинской Республики (BCRA) ввел в обращение новую банкноту номиналом 10 000 аргентинских песо (около $11), крупнейшую по номиналу в американской стране.
Фото: bcra.gob.ar

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Новая банкнота начала распространяться в национальной сети банковских отделений, а также банкоматах.

На аверсе банкноты изображены генерал Мануэль Бельграно и Мария Ремедиос дель Валле, которые считаются героями Войны за независимость Аргентины от Испании, а на реверсе — художественное воспроизведение сцены принесения присяги на верность флагу 27 февраля 1812 года.

В Ц Б Аргентины объяснили, что введение новой банкноты облегчит транзакции между пользователями и сделает логистику финансовой системы более эффективной.

В последнем квартале года в обращение поступит еще одна новая банкнота номиналом в 20 000 песо (около $23).

Защита

Новая банкнота номиналом 10 000 песо имеет несколько уровней защиты, внедренных с помощью специальных систем печати:

  • Водяной знак: в пустом секторе, глядя на купюру против света, можно увидеть портреты Марии Ремедиос дель Валле и Мануэля Бельграно, а также инициалы их имен.
  • Защитная нить: красная защитная нить вставляется в купюру и открывается в трех «окошках». Нить создает динамический эффект при перемещении купюры. Если банкноту держать против света, видна сплошная полоса и можно увидеть акроним BCRA.
  • Чернила оптической изменчивости: они меняют цвет с золотого на зеленый, когда банкноту наклонять, создавая динамический трехмерный эффект.

Скрытое изображение — инициалы «RA» можно увидеть, если смотреть на купюру против света.

Кроме того, банкнота имеет распознавание для слабовидящих: на вертикальных краях ощущается рельеф линий параллельных полос.

Напомним

Выпуск банкнот обширных номиналов связан с беспрецедентным ростом инфляции в стране. В декабре 2023 года годовой уровень инфляции в Аргентине составил 211,4%.

На фоне этого у потребителей возникли проблемы с оплатой, ведь самая большая купюра по номиналу составляет всего 2 000 песо.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей в одном из интервью местным СМИ допустил выпуск банкнот с еще большим номиналом — до 50 000 песо.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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