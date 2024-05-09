К закрытию межбанка курс доллара вырос на 28 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 41 копейку в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 9 мая: евро и доллар резко ушли вверх на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 9 мая
|
Закрытие 9 мая
|
Изменения
|
39,38/39,42
|
39,66/39,70
|
28/28
|
42,29/42,32
|
42,70/42,73
|
41/41
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,35−39,84 грн. Евро покупают за 42,30 грн, а продают за 42,89 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,85−39,95, евро — 42,85−43,00 грн.
«Минфин Валюта «- бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии