Курс валют на вечер 9 мая: евро и доллар резко ушли вверх на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 28 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 41 копейку в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 9 мая Закрытие 9 мая Изменения доллар 39,38/39,42 39,66/39,70 28/28 евро 42,29/42,32 42,70/42,73 41/41

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,35−39,84 грн. Евро покупают за 42,30 грн, а продают за 42,89 грн.

В обменниках доллар торгуется за 39,85−39,95, евро — 42,85−43,00 грн.

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