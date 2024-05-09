Парламент уволил Сольского с должности министра аграрной политики

Верховная рада уволила Николая Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины. Об этом в телеграм-канале сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

«За» соответствующее решение проголосовало 273 народных депутата.

Увольнение Сольского

26 апреля Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский подал заявление об отставке.

23 апреля НАБУ сообщило о подозрении Сольскому в организации схемы завладения государственными землями площадью около 2,5 тыс. га стоимостью 291 млн грн под предлогом выделения участков ветеранам АТО.

По данным следствия, в 2017—2021 годах Сольский как собственник ряда сельскохозяйственных компаний в сговоре с главой Госгеокадастра Украины и кураторами органов Госгеокадастра решил завладеть землей, которая находилась в пользовании двух госпредприятий в Сумской области.

Злоумышленники сначала уничтожили документы, на основании которых госпредприятия имели право постоянного использования землей. Это явилось основанием для составления областным Госгеокадастром акта о самовольном занятии этих участков государственными предприятиями.

Затем эти земли с помощью подконтрольных чиновников областного Госгеокадастра передали в частную собственность. Земли передавались заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю, а условием получения земли было заключение договора о ее передаче в аренду агрохолдингу еще до момента получения.

Сольский вины не признает

Сольский своей вины не признает и уверяет, что события касаются периода 2017−2018 годов, когда он был адвокатом и еще не избрался депутатом от «Слуги народа».

По его словам, обстоятельства семилетней давности касаются спора между государственными предприятиями и физлицами, в частности военными АТО, за земли, предоставленные последним во владение.