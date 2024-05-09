За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1300 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 478 730 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 8 мая: 1300 российских оккупантов, 11 танков, 41 ракета и 47 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 478730 (+1300) человек,
- танков — 7429 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 14281 (+35) ед,
- артиллерийских систем — 12340 (+23) ед,
- РСЗО — 1058 (+1) ед,
- средства ПВО — 793 (+1) ед,
- самолетов — 349 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9775 (+47),
- крылатые ракеты — 2192 (+41),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 16618 (+69) ед,
- специальная техника — 2027 (+8)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии