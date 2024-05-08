К закрытию межбанка курс доллара вырос на 16 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже. Евро выросло на 20 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 8 мая: евро и доллар выросли на межбанке
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Открытие 8 мая
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Закрытие 8 мая
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Изменения
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39,22/39,25
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39,38/39,42
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16 /17
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42,14/42,17
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42,34/42,37
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20/20
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,30−39,75 грн. Евро покупают за 42,27 грн., а продают за 42,83 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,75−39,85, евро — 42,75−42,90 грн.
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Источник: Минфин
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