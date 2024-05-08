Курс валют на вечер 8 мая: евро и доллар выросли на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 16 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже. Евро выросло на 20 копеек в покупке и продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 8 мая Закрытие 8 мая Изменения доллар 39,22/39,25 39,38/39,42 16 /17 евро 42,14/42,17 42,34/42,37 20/20

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,30−39,75 грн. Евро покупают за 42,27 грн., а продают за 42,83 грн.

В обменниках доллар торгуется за 39,75−39,85, евро — 42,75−42,90 грн.

«Минфин Валюта «- бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .