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8 мая 2024, 16:10 Читати українською

Платформа Mash объявила о закрытии

Поставщик инфраструктуры Bitcoin Lightning Network Mash объявил, что полностью свернет деятельность с 17 мая 2024 года. Пользователям порекомендовали вывести все средства из платформы к этому моменту, пишет Incrypted.

Поставщик инфраструктуры Bitcoin Lightning Network Mash объявил, что полностью свернет деятельность с 17 мая 2024 года.

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Что известно

«Мы ценим всю вашу поддержку за последние несколько лет и планируем вернуться в ближайшее время после переосмысления того, что мы создаем», — говорится в публикации.

Для вывода средств пользователи могут прибегнуть к любому криптокошельку, поддерживающему Bitcoin Lightning Network.

В команде проекта привели в пример следующие из них: Cash App, Mutiny Wallet, Craken Zeus, Breeze, ZBD, Phoenix.

Mash — это разработчик платежной системы на базе модели «pay-as-you-enjoy» («плати за то, что понравилось»). Продукт компании нацелен на создателей контента.

В июне 2022 года студия закрыла посевной раунд на $6 млн под руководством компании Castle Island Ventures. CEO последней Ник Картер так прокомментировал его:

«Монетизация онлайн-контента сегодня полностью нарушена. Как масштабируемая, эффективная и высокодетализованная система Bitcoin Lightning Network идеально подходит для решения этой проблемы, а Mash прекрасно использует ее».

Согласно пресс-релизу, глобальной целью проекта было «устранить барьеры» в системе потребления онлайн-контента. В частности, это предполагает замену систем подписки на биткоин-инфраструктуру, чтобы устранить посредников и сделать ее более эффективной.

Одной из возможностей платформы был предварительный просмотр контента перед его покупкой. Также она предлагала встроенный криптокошелек для оплаты.

Источник: Минфин
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