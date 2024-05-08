Парламент Литвы разрешил войскам отправиться в Украину для обучения ЗСУ

Парламент Литвы разрешил отправить войска страны в Украину для обучения украинских солдат, однако от Киева подобного запроса пока не поступало, сообщила Financial Times премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните.

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По ее словам, москва может посчитать такой шаг Вильнюса провокацией, но литовские власти не собираются обращать на это внимание.

Впервые отправку войск в Украину в конце февраля допустил президент Франции Эммануэль Макрон. На фоне возникшей после этого на Западе дискуссии Литва заявила о том, что «красные линии» в этом вопросе были упразднены.

Премьер-министр Литвы поддержала Макрона, отметив, что он создает «стратегическую двусмысленность» — намекает на возможность отправки военных в Украину, но не обозначает конкретные планы и сроки.