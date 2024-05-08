Британский фондовый индекс FTSE 100 обновил рекорд благодаря акциям Shell

Британский фондовый индекс FTSE 100 обновил рекорд. Этому способствовало заявление нефтяной компании Shell о планах продать некоторые активы в Малайзии, сообщило агентство Reuters.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Индекс «голубых фишек» FTSE 100 преодолел отметку 8300 пунктов и достиг рекордного уровня 8311,02 пункта.

Бумаги Shell подорожали на 1,5% после сообщения Reuters о том, что нефтегазовая корпорация ведет переговоры о продаже бизнеса автозаправочных станций в Малайзии Saudi Aramco. Накануне Shell объявила о намерении избавиться от ряда активов в ЮАР.

Согласно последнему отчету о стратегии энергетического перехода, опубликованном в марте, Shell планирует отказаться от 1000 автозаправочных станций в 2024—2025 годах, поскольку энергетический гигант переориентируется на зарядные устройства для рынка электромобилей.