За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 970 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 477430 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 7 мая: 970 российских оккупантов, 13 танков и 11 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 477430 (+970) человек,
- танков — 7418 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 14246 (+19) ед,
- артиллерийских систем — 12317 (+30) ед,
- РСЗО — 1057 (+0) ед,
- средства ПВО — 792 (+0) ед,
- самолетов — 349 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9728 (+11),
- крылатые ракеты — 2151 (+2),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 16549 (+40) ед,
- специальная техника — 2019 (+2)
Источник: Минфин
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