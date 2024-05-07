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7 мая 2024, 16:34 Читати українською

В спотовых биткоин-ETF Гонконге впервые зафиксирован отток капитала

6 мая 2024 г. в секторе гонконгских спотовых биткоин-ETF впервые был зафиксирован чистый суточный отток капитала. Он составил 75,36 BTC — $4,79 млн, согласно SoSo Value, пишет Incrypted.

6 мая 2024 г.
Фото:depositphotos

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Что известно

Денежные средства вывели из фонда AMC, поставщиком которого является компания China Asset Management. По остальным двум продуктам движение капитала не зафиксировано:

AMC также является лидером по объему активов в управлении (AUM). В фонде сконцентрировано 2020 BTC, во всех трех продуктах — 4150 BTC.

Примечательно, что в секторе спотовых Ethereum-ETF, со своей стороны, продолжается приток капитала. Он составил 999,75 ETH. Средства поступили в фонд Bosera HashKey Ether ETF, по двум другим движение капитала не зафиксировано:

Общий AUM этих фондов составляет 17280 ETH. Напомним, ранее аналитик Bloomberg Intelligence Эрик Балчунас отметил, что на долю этих продуктов придется до 10% от притока капитала в сектор.

Эти фонды вышли на рынок Гонконга 30 апреля 2024 года. В первый день объем торгов составил чуть более $12 млн.

Источник: Минфин
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