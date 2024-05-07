Финансовый эксперт Рауль Пал считает, что после отката на рынке криптовалют наступит ралли

Инвестор и экс-глава Golman Sachs, Рауль Пал, считает, что летом произойдет восстановление крипторынка, и многие монеты пойдут вверх, несмотря на продолжающееся падение биткоина .

Текущую ситуацию на рынке он оценивает, как небольшую паузу, после которой рынок ждет обновление, период «банановой зоны» и жаркое криптолето с рекордными взлетами альткоинов.

В результате объем рынка криптовалют, который сегодня составляет $2,5 триллиона, может достичь небывалой отметки в $10 триллионов до начала медвежьего сезона.

Токены, которые могут показать скачок роста во время оживления на рынке криптовалют

Весьма радужный прогноз для инвестиций в альткоины, не правда ли? Дело за малым — определить, какие монеты могут показать наибольший рост.

Многие аналитики делают ставку на новые проекты с уникальными инновационными характеристиками в стадии пресейла. Как показывает практика, после выхода в листинг такие высокофункциональные криптовалюты часто вырастают в цене в десятки, сотни и даже тысячи раз.

Dogeverse

Один из заметных проектов, который, по мнению экспертов, имеет подобные перспективы, — Dogeverse. Причиной является отнюдь не волна хайпа вокруг дог-мемов. Новая собачка действительно имеет уникальные способности.

Проект построен на технологии блокчейн-мостов, что позволяет токену Dogeverse поддерживать работу сразу в 6 популярных сетях: Ethereum, Polygon, Solana, Avalanche, BNB Chain и Base. Для владельцев нового токена это открывает возможность совершать транзакции во всех этих блокчейнах, причем с низкими комиссиями за газ.

Будучи первым в истории мультицепочечным токеном из вселенной Doge, Dogeverse может стать одним из самых успешных проектов этой категории и задать новый тренд на мультичейн мем-коины.

В планах разработчиков включение монеты в котировки ведущих CEX и DEX бирж, а прямо сейчас участники проекта могут получать пассивный доход от стейкинга Dogeverse с прогнозируемым APY — 85%.

Сейчас токен доступен на предпродаже по низкой стоимости — $0.00031 за 1 $DOGEVERSE. Менее чем за месяц в проект было инвестировано более $13,1 млн.

Преимущества проекта Dogeverse:

уникальная мультичейн-технология, позволяющая криптовалюте проекта работать сразу в нескольких блокчейнах;

успешная предпродажа — реализовано токенов на сумму более $13,1 млн;

успех аналогичных мемных проектов.

Перейти на сайт Dogeverse.

WienerAI

Команда разработчиков еще одного крайне интересного мемного криптопроекта, WienerAi, объединила две самых популярных в наше время технологии — криптовалюты и искусственный интеллект. В итоге у них получилось создать торговый бот, который станет незаменимым помощником любого трейдера.

Искусственный интеллект, нашедший свое олицетворение в виде смешной таксы, которую также называют хот-догом, по мнению создателей, способен стать «самым мощным кибернетическим существом во вселенной Web3» и главным мем-коином этого года.

Нейросеть быстро и точно предсказывает изменения на крипторынке, помогая улучшить результаты торговли как новичкам, так и опытным криптотрейдерам, а профессиональные торговые сигналы позволяют им не упускать выгодные возможности заключения сделок.

При этом глобальная цель проекта — создание «нового мира», в котором ИИ будет не просто инструментом, а настоящим компаньоном и даже другом человека.

На данный момент токен $WAI можно приобрести на предпродаже. Стоимость 1 монеты составляет $0.000704 и продолжает расти, в то время как сумма инвестиций в проект приближается к $1 500 000.

Преимущества проекта WienerAi:

проект, объединяющий две самые актуальные сферы — искусственный интеллект и криптовалюты;

многофункциональный торговый бот на базе ИИ;

возможность заработка на стейкинге с впечатляющим прогнозным APY — 1125%.

Перейти на Wiener AI

Завершение

Рауль Пал уверен в том, что впереди нас ждет самый большой макроэкономический тренд в истории. По его словам, совсем скоро альткоины будут показывать просто «сумасшедшие вещи».

Что ж, синоптики обещают аномально жаркое лето. Будет ли этот сезон столь же горячим для криптовалютного рынка?