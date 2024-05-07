Инвестор и экс-глава Golman Sachs, Рауль Пал, считает, что летом произойдет восстановление крипторынка, и многие монеты пойдут вверх, несмотря на продолжающееся падение биткоина.
Финансовый эксперт Рауль Пал считает, что после отката на рынке криптовалют наступит ралли
Текущую ситуацию на рынке он оценивает, как небольшую паузу, после которой рынок ждет обновление, период «банановой зоны» и жаркое криптолето с рекордными взлетами альткоинов.
В результате объем рынка криптовалют, который сегодня составляет $2,5 триллиона, может достичь небывалой отметки в $10 триллионов до начала медвежьего сезона.
Токены, которые могут показать скачок роста во время оживления на рынке криптовалют
Весьма радужный прогноз для инвестиций в альткоины, не правда ли? Дело за малым — определить, какие монеты могут показать наибольший рост.
Многие аналитики делают ставку на новые проекты с уникальными инновационными характеристиками в стадии пресейла. Как показывает практика, после выхода в листинг такие высокофункциональные криптовалюты часто вырастают в цене в десятки, сотни и даже тысячи раз.
Dogeverse
Один из заметных проектов, который, по мнению экспертов, имеет подобные перспективы, — Dogeverse. Причиной является отнюдь не волна хайпа вокруг дог-мемов. Новая собачка действительно имеет уникальные способности.
Проект построен на технологии блокчейн-мостов, что позволяет токену Dogeverse поддерживать работу сразу в 6 популярных сетях: Ethereum, Polygon, Solana, Avalanche, BNB Chain и Base. Для владельцев нового токена это открывает возможность совершать транзакции во всех этих блокчейнах, причем с низкими комиссиями за газ.
Будучи первым в истории мультицепочечным токеном из вселенной Doge, Dogeverse может стать одним из самых успешных проектов этой категории и задать новый тренд на мультичейн мем-коины.
В планах разработчиков включение монеты в котировки ведущих CEX и DEX бирж, а прямо сейчас участники проекта могут получать пассивный доход от стейкинга Dogeverse с прогнозируемым APY — 85%.
Сейчас токен доступен на предпродаже по низкой стоимости — $0.00031 за 1 $DOGEVERSE. Менее чем за месяц в проект было инвестировано более $13,1 млн.
Преимущества проекта Dogeverse:
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уникальная мультичейн-технология, позволяющая криптовалюте проекта работать сразу в нескольких блокчейнах;
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успешная предпродажа — реализовано токенов на сумму более $13,1 млн;
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успех аналогичных мемных проектов.
WienerAI
Команда разработчиков еще одного крайне интересного мемного криптопроекта, WienerAi, объединила две самых популярных в наше время технологии — криптовалюты и искусственный интеллект. В итоге у них получилось создать торговый бот, который станет незаменимым помощником любого трейдера.
Искусственный интеллект, нашедший свое олицетворение в виде смешной таксы, которую также называют хот-догом, по мнению создателей, способен стать «самым мощным кибернетическим существом во вселенной Web3» и главным мем-коином этого года.
Нейросеть быстро и точно предсказывает изменения на крипторынке, помогая улучшить результаты торговли как новичкам, так и опытным криптотрейдерам, а профессиональные торговые сигналы позволяют им не упускать выгодные возможности заключения сделок.
При этом глобальная цель проекта — создание «нового мира», в котором ИИ будет не просто инструментом, а настоящим компаньоном и даже другом человека.
На данный момент токен $WAI можно приобрести на предпродаже. Стоимость 1 монеты составляет $0.000704 и продолжает расти, в то время как сумма инвестиций в проект приближается к $1 500 000.
Преимущества проекта WienerAi:
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проект, объединяющий две самые актуальные сферы — искусственный интеллект и криптовалюты;
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многофункциональный торговый бот на базе ИИ;
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возможность заработка на стейкинге с впечатляющим прогнозным APY — 1125%.
Завершение
Рауль Пал уверен в том, что впереди нас ждет самый большой макроэкономический тренд в истории. По его словам, совсем скоро альткоины будут показывать просто «сумасшедшие вещи».
Что ж, синоптики обещают аномально жаркое лето. Будет ли этот сезон столь же горячим для криптовалютного рынка?
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