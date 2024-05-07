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7 мая 2024, 15:38 Читати українською

70% венчурных инвестиций в мире приходится на ИИ и «чистые» технологии — исследование

Несмотря на всеобщее снижение глобальных инвестиций венчурного капитала, чистые технологии (Cleantech) и искусственный интеллект (ИИ) стали наиболее привлекательными секторами для инвесторов, семь из десяти крупнейших сделок квартала приходятся именно на эти две отрасли. Об этом говорится в отчете Venture Pulse от KPMG Private Enterprise.

Несмотря на всеобщее снижение глобальных инвестиций венчурного капитала, чистые технологии (Cleantech) и искусственный интеллект (ИИ) стали наиболее привлекательными секторами для инвесторов, семь из десяти крупнейших сделок квартала приходятся именно на эти две отрасли.

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В первом квартале 2024 г. глобальные инвестиции венчурного капитала составили лишь $75,9 млрд, что является самым низким показателем за последние почти пять лет.

Несмотря на реализацию двух мегасоглашений, каждое из которых превысило $4 миллиарда, общий тренд свидетельствует об осторожности инвесторов в контексте восходящей неопределенности на рынке.

«Исключения из общего тренда спада инвестиций были в секторах чистых технологий (Cleantech) и ИИ, которые привлекли значительные инвестиции. Семь из десяти крупнейших сделок квартала приходятся именно на эти две отрасли», — говорится в сообщении.

В первом квартале этого года выделились крупные сделки, например инвестиция $4 млрд в американскую компанию Anthropic и значительные инвестиции в YueZhiAnMian (Китай), Figure AI, Lambda (обе — США), MiniMax AI (Китай) и Mistral AI (Франция).

Кроме того, за первые три месяца 2024 года мир увидел появление сразу десяти новых единорогов — стартапов, стоимость которых превысила миллиард долларов, причем каждый из них базируется на технологиях ИИ.

Большинство из этих компаний расположены в США, включая Celestial AI, Together AI, Perplexity, Io.net, Figna AI и ElevenLabs. Также в Китае (YueZhiAnMian и Miotec), Франции (Mistral) и Индии (Kruti) появились свои единороги в сфере ИИ.

Согласно отчету, продолжает расти интерес к технологиям в сфере обороны и безопасности, что стимулируется усилением глобальных геополитических напряжений. Особенно актуальными становятся такие отрасли, как технологии дронов, спутниковые и программные решения.

Источник: Минфин
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