Президент Бундесбанка призвал центробанки ЕС как можно быстрее ввести цифровую валюту

Йоахим Нагель, президент Бундесбанка и член ЕЦБ заявил, что центральные банки должны ускорить введение цифровой валюты , чтобы оставаться жизнеспособными. Об этом пишет Bloomberg.

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Нагель выразил обеспокоенность по поводу неопределенного будущего, с которым сталкиваются центральные банки. Он отметил значительный сдвиг в перспективе.

«Если бы вы спросили меня 20 лет назад, можно ли разрушить бизнес модель центрального банка, я бы ответил, что нет. Сейчас я уже не так уверен», — заявил он.

Нагель отметил необходимость для центральных банков адаптироваться к новым условиям. Президент Бундесбанка подчеркнул важность скорых действий в связи с уменьшением привлекательности физической валюты.

В настоящее время ЕЦБ находится в процессе разработки цифровой версии евро и планирует завершить проект к октябрю 2025 года.