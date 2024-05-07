Самый низкий показатель за 5 лет: глобальные инвестиции венчурного капитала составили всего $75,9 миллиарда

За последние годы рынок венчурных инвестиций столкнулся со значительным спадом, согласно последнему отчету Venture Pulse от KPMG Private Enterprise. В первом квартале 2024 года глобальные инвестиции венчурного капитала составили лишь $75,9 миллиарда, что является самым низким показателем за последние почти пять лет.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Америка удерживает лидерство венчурных инвестиций

В первом квартале 2024 года венчурные инвестиции в Америке значительно опередили другие регионы мира, сосредоточив на себе львиную долю глобальных капиталовложений.

Общая сумма инвестиций в Северной и Южной Америке составила $38,2 миллиарда, распределенных по 3 205 сделкам, где основная доля пришлась на Соединенные Штаты ($36,6 миллиарда за 2 882 сделками).

Наибольшие инвестиции получили компании Anthropic ($4 миллиарда), Ascend Elements ($704 миллиона), Figure AI ($675 миллионов), Areteia Therapeutic ($425 миллионов) и Mirador Therapeutics ($400 миллионов).

На фоне глобальной конкуренции, Азия оставалась на втором месте с $18,9 миллиарда с 2 305 соглашениями, в то же время Европа продемонстрировала рост до $17,9 миллиарда благодаря нескольким масштабным инвестициям в высокотехнологичные проекты.

Крупнейшим в Европе стало соглашение на сумму $5.2 миллиарда со шведской компанией H2 Green Steel.

Секторальные акценты: «чистые» технологии и искусственный интеллект (АИ)

Исключения из общего тренда спада инвестиций были в секторах чистых технологий (Cleantech) и искусственного интеллекта (AI), привлекших значительные инвестиции. Семь из десяти крупнейших сделок квартала приходятся именно на эти две отрасли.

Искусственный интеллект остается ключевым двигателем венчурных инвестиций на глобальном уровне.

В первом квартале 2024 года выделились крупные сделки, например инвестиция $4 миллиарда в американскую компанию Anthropic и значительные инвестиции в YueZhiAnMian (Китай), Figure AI, Lambda (обе — США), MiniMax AI (Китай) и Mistral AI (Франция). Генеративный AI продолжает привлекать инвестиции, ориентированные на большие языковые модели и интеграцию AI в бизнес-процессы для повышения производительности.

Microsoft активно развивает это направление, включая партнерство с Mistral AI и привлечение соучредителя Inflection.

В первом квартале 2024 года мир увидел появление сразу десяти новых единорогов стартапов, стоимость которых превысила миллиард долларов США, причем каждый из них базируется на технологиях искусственного интеллекта.

Большинство из этих компаний расположены в США, включая Celestial AI, Together AI, Perplexity, Io.net, Figna AI и ElevenLabs. Также в Китае (YueZhiAnMian и Miotec), Франции (Mistral) и Индии (Kruti) появились свои единороги в сфере искусственного интеллекта.

Рост инвестиций в оборонные и технологии безопасности

Интерес к технологиям обороны и безопасности продолжает расти, что стимулируется усилением глобальных геополитических напряжений. Особенно актуальными становятся такие отрасли, как технологии дронов, спутниковые и программные решения.

Перспективы на II квартал 2024 года

Во втором квартале 2024 г. мировой рынок IPO обещает быть ключевой ареной для наблюдений. Успешные IPO в начале квартала могут заставить венчурные фонды ощутить давление со стороны инвесторов по активизации финансирования. В разных регионах мира может возрасти активность в сфере меньших по объему слияний и поглощений.

Это происходит потому, что компании, которые не могут привлечь дополнительное финансирование, становятся потенциальными кандидатами на сложные слияния и поглощения. Другие фирмы могут заинтересоваться приобретением этих компаний, чтобы получить их интеллектуальную собственность или трудоустроить их сотрудников.

Искусственный интеллект продолжит привлекать глобальные венчурные инвестиции, сконцентрируясь на конкретных отраслевых решениях для финансовых, юридических и риелторских компаний.

Чистые технологии также будут оставаться важным инвестиционным направлением, что подчеркивается растущими регуляторными требованиями и увеличением количества регионов, внедряющих ESG-инициативы.