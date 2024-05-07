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7 мая 2024, 12:06 Читати українською

Делистинг ряда маржинальных пар в Binance, Hightower вложил в 6 спотовых BTC-ETF $68 млн: нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Binance объявила о делистинге ряда маржинальных пар

Биткоин-биржа Binance сократит кредитное плечо и исключит из листинга бессрочные опционы по нескольким позициям.

С 13 мая платформа прекратит торговлю в парах:

  • USDⓈ-M/STPTUSDT;
  • USDⓈ-M SNTUSDT/MBLUSDT.

В сутки позже прекратится поддержка:

  • USDⓈ-M/RADUSDT;
  • USDⓈ-M/CVXUSDT.

Пользователям площадки Binance Futures рекомендуется закрыть позиции в перечисленных парах до указанных сроков во избежание принудительной ликвидации.

«Чтобы защитить пользователей и предотвратить потенциальные риски в чрезвычайно нестабильных рыночных условиях, Binance Futures может принять дополнительные защитные меры по вышеуказанным контрактам без дополнительных уведомлений», — говорится в заявлении.

Инвестиционный гигант Hightower вложил в шесть спотовых биткоин-ETF $68 миллионов

Инвестиционная компания Hightower Advisors вложила $68 млн в сектор спотовых биткоин-ETF. Этот объем капитала распределили среди шести криптофондов на базе первой криптовалюты.

Hightower — американская консалтинговая фирма по финансовому планированию и инвестициям со штаб-квартирой в Чикаго, штат Иллинойс. Под ее управлением находится $130 млрд, что делает компанию одним из самых больших игроков в своем сегменте.

Согласно представленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) формой 13 °F, Hightower инвестировала $68 млн в криптовалютные ETF. Средства распределили по фондам следующим образом:

  • Grayscale GBTC — $44 838 000;
  • Fidelity FBTC — $12 410 000;
  • BlackRock IBIT — $7 621 000;
  • ARK Invest/ 21Shares — $1 702 000;
  • Bitwise BITB — $988 000;
  • Franklin Templeton EZBC — $788 000.

Глава CFTC спрогнозировал новые санкции против криптокомпаний

В период с шести месяцев до двух лет криптокомпании столкнутся с новой волной репрессий в США. Об этом сообщает Blockworks со ссылкой на главу Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Ростина Бехнама.

По его словам, усиление регуляторного надзора обусловлено «бычьим» рынком:

«Мы находимся на растущем рынке. Сектор привлекает инвестиции, капитализация растет. Я думаю, что интерес к отрасли со стороны многих крупных игроков возобновился», — сказал Бехнам.

Он также отметил, что следующий цикл репрессивных мер следует ожидать в период от шести месяцев до двух лет. При этом, если Конгресс США не примет нормативно-правовую базу, надзорные органы будут в большей степени опираться на судебные решения.

Глава CFTC отметил, что у законодателей есть необходимый «импульс» для этого. Однако утвердить нормативную базу сложно, а до следующих президентских выборов в США осталось не так уж много времени, добавил он.

Приток средств в споте биткоин-ETF составил около $217 млн.

6 мая 2024 года чистый суточный приток капитала в споте биткоин-ETF составил $217,06 млн, согласно SoSo Value. Все криптофонды показали положительную динамику. Еще в трех продуктах не зафиксировали ни притока, ни оттока денежных средств.

Согласно данным SoSo Value, первое место по притоку капитала 6 мая занял криптофонд Fidelity Bitcoin Spot ETF (FBTC) от компании Fidelity. Он прибавил к своему балансу $99 млн, а объем средств под управлением достиг отметки более $8 млрд.

На втором месте находится инвестиционный продукт от фирм Ark Invest и 21 Shares с показателем в $76 млн, на третьем — iShares Bitcoin Trust (IBIT) — $22 млн. Остальные биткоины-ETF суммарно получили $21 млн.

Отметим, что положительная динамика в секторе спотовых биткоин-ETF продолжается уже второй день подряд. Перед этим, в течение семи торговых дней, криптофонды сталкивались с оттоком капитала.

Источник: Минфин
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