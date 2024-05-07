Во вторник на наличном рынке курс доллара в покупке и продаже снизился на 5 копеек. Евро не изменилось в покупке и продаже.
Курс валют на 7 мая: доллар в банках дешевеет, евро без изменений
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках по покупке снизился на 4 копейки, а в продаже на 1 копейку. Евро не изменилось в покупке и продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,30−39,77 грн. Евро покупают за 42,30 грн, а продают за 42,90 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,66−39,79, евро — 42,70−42,90 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 39,28−39,30 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,27−42,29 грн/евро.
Источник: Минфин
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