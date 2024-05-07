За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1160 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 4 746 460 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 6 мая: 1160 российских оккупантов, 25 танков и 34 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 476460 (+1160) человек,
- танков — 7405 (+25) ед,
- боевых бронированных машин — 14227 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 12287 (+37) ед,
- РСЗО — 1057 (+0) ед,
- средства ПВО — 792 (+1) ед,
- самолетов — 349 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9717 (+34),
- крылатые ракеты — 2149 (+1),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 16509 (+32) ед,
- специальная техника — 2017 (+9)
Источник: Минфин
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