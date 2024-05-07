Apple планирует выпустить складные MacBook и iPhone. Что известно

Apple начнет массовое производство 20,3-дюймового ноутбука в конце 2025 года, а складывающегося iPhone — в конце 2026 года. Об этом сообщает 9to5Mac со ссылкой на данные аналитика Haitong International Securities Джеффа Пу.

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По словам аналитика, Apple ускорила свою работу над сложными устройствами. Ранее от разных источников стало известно, что это будет гибрид MacBook или iPad с двумя экранами.

Кроме этого, уже в конце 2026 года на рынке должен дебютировать складывающийся iPhone, для которого рассматривают два варианта экрана: 7,9 дюйма и 8,3 дюйма. Это диагональ в разложенном состоянии.

По словам аналитика, сейчас «видимость» устройств сильно выросла и сложные устройства будут представлять «новую линейку для Apple», ориентированную на «рынок сверхвысокого класса».

Другой известный аналитик — Мин-Чи Куо, ранее сообщал, что Apple работает над 20,3-дюймовым складным ноутбуком, выпуск которого запланирован на 2027 год.