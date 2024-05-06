К закрытию межбанка курс доллара упал на 6 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже. Евро выросло на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 6 мая: на межбанке доллар упал, а евро выросло
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 6 мая
|
Закрытие 6 мая
|
Изменения
|
39,34/39,37
|
39,28/39,30
|
6 /7
|
42,34/42,36
|
42,37/42,38
|
3/2
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,35−39,82 грн. Евро покупают за 42,30 грн., а продают за 42,90 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,70−39,80, евро — 42,70−42,90 грн.
«Минфин Валюта «- бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии