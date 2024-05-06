Бизнес получил на прошлой неделе 3,7 миллиарда доступных кредитов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 мая 2024, 16:06 Читати українською

Бизнес получил на прошлой неделе 3,7 миллиарда доступных кредитов

За прошедшую неделю предприниматели получили 782 льготных займа по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» — в общей сложности на 3,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

За прошедшую неделю предприниматели получили 782 льготных займа по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» — в общей сложности на 3,7 млрд грн.
Фото:depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сколько выдано кредитов

В целом с начала 2024 года микро-, малый и средний бизнес получил 8884 кредита на общую сумму 35,2 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики — 6536 кредитов на 17,6 млрд грн.

«В частности, за прошедшую неделю в рамках государственной программы „Доступные кредиты 5−7−9%“ предприниматели получили от уполномоченных банков 782 льготных кредита на общую сумму 3,7 млрд грн, из которых 562 кредита — от банков государственного сектора экономики — на 1 ,5 млрд гривен», — отметили в Минфине.

За время действия военного положения в Украине выдано 53 026 кредитов на 212,5 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 39 570 кредитов на 108 млрд грн), из которых на 6 мая: 17,85 млрд грн — на инвестиционные цели; 60,42 млрд грн — на финансирование оборотного капитала; 37,63 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей; 14,30 млрд грн — на переработку сельскохозяйственной продукции; 57,39 млрд грн — на антивоенные цели; 11,43 млрд грн — кредитование в зоне высокого военного риска.

«Всего с момента старта программы подписано 87 848 кредитных договоров на 302,1 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики — 60 046 договоров на 134,6 млрд гривен», — подытожили в Министерстве финансов.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами