За прошедшую неделю предприниматели получили 782 льготных займа по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» — в общей сложности на 3,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Бизнес получил на прошлой неделе 3,7 миллиарда доступных кредитов
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Сколько выдано кредитов
В целом с начала 2024 года микро-, малый и средний бизнес получил 8884 кредита на общую сумму 35,2 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики — 6536 кредитов на 17,6 млрд грн.
«В частности, за прошедшую неделю в рамках государственной программы „Доступные кредиты 5−7−9%“ предприниматели получили от уполномоченных банков 782 льготных кредита на общую сумму 3,7 млрд грн, из которых 562 кредита — от банков государственного сектора экономики — на 1 ,5 млрд гривен», — отметили в Минфине.
За время действия военного положения в Украине выдано 53 026 кредитов на 212,5 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 39 570 кредитов на 108 млрд грн), из которых на 6 мая: 17,85 млрд грн — на инвестиционные цели; 60,42 млрд грн — на финансирование оборотного капитала; 37,63 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей; 14,30 млрд грн — на переработку сельскохозяйственной продукции; 57,39 млрд грн — на антивоенные цели; 11,43 млрд грн — кредитование в зоне высокого военного риска.
«Всего с момента старта программы подписано 87 848 кредитных договоров на 302,1 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики — 60 046 договоров на 134,6 млрд гривен», — подытожили в Министерстве финансов.
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