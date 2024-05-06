Бизнес получил на прошлой неделе 3,7 миллиарда доступных кредитов

За прошедшую неделю предприниматели получили 782 льготных займа по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» — в общей сложности на 3,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Сколько выдано кредитов

В целом с начала 2024 года микро-, малый и средний бизнес получил 8884 кредита на общую сумму 35,2 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики — 6536 кредитов на 17,6 млрд грн.

«В частности, за прошедшую неделю в рамках государственной программы „Доступные кредиты 5−7−9%“ предприниматели получили от уполномоченных банков 782 льготных кредита на общую сумму 3,7 млрд грн, из которых 562 кредита — от банков государственного сектора экономики — на 1 ,5 млрд гривен», — отметили в Минфине.