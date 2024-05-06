Укрпочта за неделю продала на аукционах 322 подержанных авто почти на 3,9 млн грн

Укрпочта за прошедшую неделю провела 10 успешных онлайн-аукционов по продаже своих подержанных автомобилей. Всего на торгах было реализовано 322 автомобиля более чем на 3,88 млн грн. Об этом говорится в сообщении «Prozorro.Продажи».

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Подробности

Суммарно стоимость активов в ходе торгов выросла на 63%.

«Всего посоревноваться за автомобили пришло 27 участников. Часть из них принимали участие в нескольких таких аукционах. Самая высокая конкуренция была на торгах по продаже 15 автомобилей одним лотом — за актив соревновались 11 участников», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество автомобилей, проданных одним лотом, и в то же время самый дорогой реализуемый лот — 134 авто финальной стоимостью 1,65 млн грн.

Напомним

На первых аукционах по продаже устаревшего автопарка АО «Укрпочта» получило 3,28 млн грн, на 60% больше стартовой цены.

Укрпочта выставила на продажу 531 единицу устаревшего автотранспорта — легковые, грузовые автомобили, прицепы, полуприцепы, тракторы.