Курс валют на 6 мая: доллар в банках потерял шесть копеек

В понедельник на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 6 копеек, а в продаже на 3 копейки. Евро не изменилось в покупке и продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках по покупке снизился на 3 копейки, а в продаже на 1 копейку. Евро не изменилось в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,35−39,85 грн. Евро покупают за 42,30 грн, а продают за 42,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,72−39,84, евро — 42,75−42,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,34−39,37 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,34−42,36 грн/евро.