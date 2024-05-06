Саудовская Аравия фиксирует дефицит бюджета шестой квартал подряд

Саудовская Аравия зафиксировала шестой квартальный дефицит бюджета подряд, поскольку увеличение расходов на капитальные расходы и другие сферы опережало рост доходов. Об этом сообщает Bloomberg.

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В первом квартале дефицит составил $3,3 млрд, что в четыре раза больше, чем год назад, согласно заявлению Министерства финансов, опубликованному в воскресенье. На ежеквартальной основе дефицит снизился с около 9,8 млрд на конец 2023 года.

Общие расходы выросли на 8% в годовом исчислении, в то время как доходы увеличились на 4%. Выросли как нефтяные, так и не нефтяные доходы.

Бюджет Саудовской Аравии был дефицитным с конца 2022 г., когда страна начала сокращать добычу нефти, чтобы помочь стабилизировать мировые цены. Королевство также увеличивает расходы, пытаясь завершить проекты и развивать новые отрасли, направленные на диверсификацию экономики в рамках программы «Видение 2030» наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

Правительство прогнозирует бюджетный дефицит в размере $21 млрд в этом году и ожидает, что фискальный дефицит будет наблюдаться в 2025 и 2026 годах.