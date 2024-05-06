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6 мая 2024, 10:56 Читати українською

Саудовская Аравия фиксирует дефицит бюджета шестой квартал подряд

Саудовская Аравия зафиксировала шестой квартальный дефицит бюджета подряд, поскольку увеличение расходов на капитальные расходы и другие сферы опережало рост доходов. Об этом сообщает Bloomberg.

Саудовская Аравия зафиксировала шестой квартальный дефицит бюджета подряд, поскольку увеличение расходов на капитальные расходы и другие сферы опережало рост доходов.

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В первом квартале дефицит составил $3,3 млрд, что в четыре раза больше, чем год назад, согласно заявлению Министерства финансов, опубликованному в воскресенье. На ежеквартальной основе дефицит снизился с около 9,8 млрд на конец 2023 года.

Общие расходы выросли на 8% в годовом исчислении, в то время как доходы увеличились на 4%. Выросли как нефтяные, так и не нефтяные доходы.

Бюджет Саудовской Аравии был дефицитным с конца 2022 г., когда страна начала сокращать добычу нефти, чтобы помочь стабилизировать мировые цены. Королевство также увеличивает расходы, пытаясь завершить проекты и развивать новые отрасли, направленные на диверсификацию экономики в рамках программы «Видение 2030» наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

Правительство прогнозирует бюджетный дефицит в размере $21 млрд в этом году и ожидает, что фискальный дефицит будет наблюдаться в 2025 и 2026 годах.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
42077136
42077136
6 мая 2024, 11:11
#
Пора збільшувати видобуток нафти, і накше кранти.
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0
BobKickass
BobKickass
6 мая 2024, 12:27
#
ОПЕК овські монополісти звикли навпаки, прикручувати кранік, щоб збільшити доходи.
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0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
6 мая 2024, 12:42
#
Ну так лучше, чем дороже ресурсы тем лучше…зачем продавать тону зерна за 300 баксов например если можно за 800…
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