За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1040 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 475,3 тысячи военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 5 мая: 1040 российских оккупантов, 5 танков и 47 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 475300 (+1040) человек,
- танков — 7380 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 14213 (+34) ед,
- артиллерийских систем — 12250 (+38) ед,
- РСЗО — 1057 (+0) ед,
- средства ПВО — 791 (+1) ед,
- самолетов — 349 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9683 (+47),
- крылатые ракеты — 2148 (+1),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 16477 (+59) ед,
- специальная техника — 2008 (+6)
Источник: Минфин
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