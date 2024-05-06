Последние массированные вражеские атаки нанесли энергетике ущерб более чем на $1 млрд

После волны массированных российских атак на объекты украинской энергетической инфраструктуры в течение последних месяцев ситуация в энергосистеме достаточно сложная. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире Национального телемарафона «Единые новости».

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Убытки энергосистемы

«На сегодняшний день речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов. Но атаки продолжаются, и очевидно, что ущерб будет расти», — отметил он.

Министр подчеркнул, что основные повреждения в результате массированных атак получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии. В то же время продолжаются ежедневные атаки на разные виды энергообъектов дронами, баллистикой или артиллерией.

«Система на сегодняшний день стабильная, но ситуация достаточно сложная», — отметил министр, добавив, что в настоящее время благодаря благоприятным погодным условиям энергосистему удается балансировать мощностями ВИЭ.

В некоторых регионах, в частности в Харькове, который ежедневно подвергается враждебным обстрелам, действуют ограничения электроснабжения. В области осуществляются работы по стабилизации ситуации и подготовке к прохождению осенне-зимнего периода.

Для проведения восстановительных и ремонтных работ, а также наращивания мощностей маневрового поколения привлекается помощь международных партнеров.