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6 мая 2024, 9:20 Читати українською

Последние массированные вражеские атаки нанесли энергетике ущерб более чем на $1 млрд

После волны массированных российских атак на объекты украинской энергетической инфраструктуры в течение последних месяцев ситуация в энергосистеме достаточно сложная. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире Национального телемарафона «Единые новости».

После волны массированных российских атак на объекты украинской энергетической инфраструктуры в течение последних месяцев ситуация в энергосистеме достаточно сложная.
Фото: facebook.com/minenergoUkraine

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Убытки энергосистемы

«На сегодняшний день речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов. Но атаки продолжаются, и очевидно, что ущерб будет расти», — отметил он.

Министр подчеркнул, что основные повреждения в результате массированных атак получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии. В то же время продолжаются ежедневные атаки на разные виды энергообъектов дронами, баллистикой или артиллерией.

«Система на сегодняшний день стабильная, но ситуация достаточно сложная», — отметил министр, добавив, что в настоящее время благодаря благоприятным погодным условиям энергосистему удается балансировать мощностями ВИЭ.

В некоторых регионах, в частности в Харькове, который ежедневно подвергается враждебным обстрелам, действуют ограничения электроснабжения. В области осуществляются работы по стабилизации ситуации и подготовке к прохождению осенне-зимнего периода.

Для проведения восстановительных и ремонтных работ, а также наращивания мощностей маневрового поколения привлекается помощь международных партнеров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+69
preyvanamor
preyvanamor
6 мая 2024, 9:33
#
Головне заробити на «допомозі» партнерів, відбудовуючи зруйноване, а там москалі ЗНОВУ розбомблять, що там наші зможуть відремонтувати!
і так по колу… до безкінечності… поки міжнародні «партнери» не пошлють зеленого з його єрмаком подалі…
+
+30
BobKickass
BobKickass
6 мая 2024, 10:30
#
Ви пропонуєте не відбудовувати? Бо є цільові кошти, які крім відбудови більш нікуди витратити не можна.
+
+24
stas12345
stas12345
6 мая 2024, 10:23
#
А платить будут за всё простые украинцы)
+
+15
BatonUA
BatonUA
6 мая 2024, 10:44
#
Може росія запустить ракети з зворотнім ефектом і все само відремонтується
+
0
bosyak
bosyak
6 мая 2024, 12:37
#
А колись і десь було по іншому? Ну і «прості українці» досі платять по пільговому тарифу 2.64 за рахунок комерційного тарифу 5…10, який платить бізнес.
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