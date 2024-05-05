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5 мая 2024, 16:30 Читати українською

Пенсионный фонд получил от единого соцвзноса на 8 миллиардов гривен меньше запланированного

В Пенсионный фонд в январе-апреле 2024 года поступило 148 млрд грн от единого социального взноса (ЕСВ), что на 8,1 млрд грн меньше запланированного. Об этом сообщила пресс-служба ПФУ, передает Укринформ.

В Пенсионный фонд в январе-апреле 2024 года поступило 148 млрд грн от единого социального взноса (ЕСВ), что на 8,1 млрд грн меньше запланированного.

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Поступление в бюджет ПФ

Согласно обнародованным оперативным данным, за январь — апрель 2024 года в бюджет Пенсионного фонда фактически поступило 148,0 млрд грн от уплаты единого социального взноса, распределенного на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Это на 8,1 млрд грн меньше, чем было запланировано.

В целом, собственные доходы ПФУ (часть социального взноса + другие платежи) за четыре месяца текущего года составляли 158,7 млрд грн, что на 16,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, из государственного бюджета на финансирование пенсионных выплат в январе-апреле было перечислено 81,9 млрд грн (-1,0 млрд грн до показателей 2023 года).

На выплату жилищных субсидий и льгот в ПФУ за указанный период поступило 20,1 млрд грн, на выплаты по программе общегосударственного социального страхования — 10,8 млрд грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
BatonUA
BatonUA
5 мая 2024, 17:06
#
Може із-за того, що ФОП можуть не платити ЄСВ
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0
SZlats
SZlats
5 мая 2024, 18:02
#
Да и много людей выехало опять и за изменений на фронте магазины и т. д. … а нишим товарищам пихуй давай бабло
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